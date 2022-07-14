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Президент Казахстану доручив створити умови для релокації компаній, які пішли з РФ

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токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити сприятливі умови для релокації в країну іноземних компаній, які пішли з російського ринку.

Про це він заявив під час засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми є свідками глобальної боротьби за інвестиційний капітал. Кожна друга з майже 1 400 великих закордонних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку. Уряду слід створити сприятливі умови для їхньої релокації до Казахстану", – сказав Токаєв.

Він впевнений, що це дасть країні хороші можливості для нарощування виробництва товарів. 

Токаєв нагадав, що вже доручав уряду підготувати пул інвестиційних проєктів у сфері обробної промисловості та відпрацювати його з потенційними інвесторами, але далі нарад та зустрічей робота не просунулась. "У частині конкретних результатів поки що мало чим можна похвалитися. Нових проєктів, по суті, немає", – зазначив президент Казахстану.

Автор: Юлiя Недашківська
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Вірне державницьке рішення Президента Казахстану. І наср. йому на росію.
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14.07.2022 12:12 Відповісти
це якщо не знати, що з Казахстану все вільно постачається до рашки. Наразі - транзитом з усього світу, коли поставлять заводи безпосередьо в Казахстані - для русні все значно спроститься.
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14.07.2022 15:15 Відповісти
Кожен тягне в країну те, що до того неправильно лежало. Природній процес, можна тільки вітати.
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14.07.2022 12:23 Відповісти
От і логічна роз'язка: нащадки Орди повертають собі метрополію, а Масква повертається до стану улуса! Вова всєх пєрєіграл)
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14.07.2022 12:41 Відповісти
А потім товари цих компаній поїдуть на расєю через "прозорий" кордон? Слідкуйте за руками
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14.07.2022 15:18 Відповісти
 
 