Президент Казахстану доручив створити умови для релокації компаній, які пішли з РФ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити сприятливі умови для релокації в країну іноземних компаній, які пішли з російського ринку.

Про це він заявив під час засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми є свідками глобальної боротьби за інвестиційний капітал. Кожна друга з майже 1 400 великих закордонних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку. Уряду слід створити сприятливі умови для їхньої релокації до Казахстану", – сказав Токаєв.



Він впевнений, що це дасть країні хороші можливості для нарощування виробництва товарів.



Токаєв нагадав, що вже доручав уряду підготувати пул інвестиційних проєктів у сфері обробної промисловості та відпрацювати його з потенційними інвесторами, але далі нарад та зустрічей робота не просунулась. "У частині конкретних результатів поки що мало чим можна похвалитися. Нових проєктів, по суті, немає", – зазначив президент Казахстану.