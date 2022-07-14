Вторгнення РФ в Україну погіршило глобальні економічні прогнози, – глава МВФ

Російське вторгнення до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

Про це йдеться у заяві голови МВФ Крісталіни Георгієвої, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.



"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", – заявила вона.



За її словами, 2022 рік буде складним, а 2023-ий – "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".



Зазначається, що війна в Україні "суттєво погіршила глобальний економічний прогноз" й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв'язання економічних проблем.



Як зазначає видання, Крісталіна Георгієва натякнула, що МВФ цього місяця знизить свої очікування щодо глобального економічного зростання, зазначивши, що прогноз залишається "дуже непевним" через війну в Україні, вищу за очікувану інфляцію та пандемію COVID-19.