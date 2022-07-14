Зеленський змінив очільника Чернівецької ОДА
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Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави підписав відповідні укази №485/2022 та №486/2022.
Зазначається, що під час зустрічі в ОПУ Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Руслану Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.
"В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо", – йдеться у повідомленні.
В Офісі президента додали, що Запаранюк працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу був начальником філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".
Як повідомлялося, Осачук очолював Чернівецьку облдержадміністрацію з листопада 2019 року.
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