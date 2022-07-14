Україна, Туреччина та ООН заявили про прогрес у переговорах про експорт українського зерна (оновлено)

Турецька сторона заявляє, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі 13 липня домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Про це за підсумками переговорів заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.

"В результаті зустрічі, яка пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, були узгоджені основні технічні питання, такі як створення координаційного центру в Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль на виході з порту та в пунктах прибуття, забезпечення безпеки мореплавання", – сказав міністр.

Він додав, що на сьогоднішній зустрічі були відпрацьовані всі деталі щодо безпечного перевезення зерна та інших суден з продовольством морським шляхом.

"Домовленість про основні засади має особливе значення для нас. Ми бачимо, що сторони готові вирішити цю проблему. Ми намагатимемося знайти рішення в координації з ООН. У цьому сенсі вирішено, що українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ", – зазначив турецький міністр.

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що фінальну угоду про експорт продуктів харчування з України через Чорне море буде підписано наступного тижня.

"Ми сподіваємося, що зможемо відновити роботу дуже скоро, впевнений, наступного тижня і, сподіваємося, ми зможемо мати фінальну угоду. Але, як я сказав, нам все ще треба багато доброї волі та зобов'язань усіх сторін. Вони показали їх. Я оптимістично налаштований. Але вона (угода, – ред.) ще не повністю фіналізована", – цитує Гутерріша Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що зараз делегації повертаються до своїх столиць для продовження роботи.

Генсек ООН також повідомив, що у разі потреби готовий перервати свою відпустку та прибути до Стамбула для підписання угоди.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також заявив про наявність "певного прогресу" за підсумками переговорів.

"Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", – заявив Зеленський.

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13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.

Минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.

Як повідомлялося, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.