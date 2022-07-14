Кабмін урегулював надання статусів особам з інвалідністю через війну та членам сім'ї загиблих захисників

Уряд урегулював питання надання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Як повідомляється, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розроблену Мінветеранів постанову №783, якою передбачається удосконалення порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.

Цією постановою внесені зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема:

унормовано порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі бійцям територіальної оборони, Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад;

унормовано порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України родинам осіб, які загинули під час захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

затверджено вміст та вигляд посвідчення для членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

"Наразі Мінветеранів та його територіальні відділи спільно зі структурними підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій відпрацьовують механізми з надання громадянам відповідних статусів. Ці механізми передбачають доступність та, водночас, унеможливлення зловживань у цих питаннях", – наголосив генеральний директор Директорату соціального захисту Мінветеранів Руслан Приходько.