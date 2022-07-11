Німеччина та Чехія домовляються про спільні дії у разі нестачі газу

Уряди Німеччини та Чехії схвалили спільну заяву, яка підтверджує їх намір завершити угоду про заходи солідарності в разі нестачі газу, чого Чехія давно домагалася.

Про це пише видання Euractiv, передає Європейська правда.

Німеччина, найбільший імпортер російського газу до ЄС, також є ключовою країною-транзитером газу. Оскільки цієї зими назріває нестача газу, її сусіди побоюються скорочення експорту.

Договори про солідарність із Німеччиною вважаються її сусідами вкрай важливими для забезпечення безперебійного надходження газу.

"Європейська солідарність важливіша, ніж будь-коли раніше, в умовах нинішньої енергетичної кризи. Це також включає більш тісну координацію між безпосередніми сусідами", – прокоментував міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Як повідомлялося, минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

Водночас проти такого рішення виступав уряд України, вказуючи, що це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.