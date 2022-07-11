БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
892 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політикаЕнергетика
12 908 19
Коломойський (1727) розслідування (212) електроенергія (2973) НКРЕКП (1372)

Нацкомісія почала ще одне розслідування через дії компанії Коломойського на ринку електроенергії

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Енергетика

коломойский

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування дій ТОВ "Юнайтед Енерджі" на ринку електроенергії через виявлені ознаки порушень.

Відповідну постанову №694 НКРЕКП затвердила 7 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про можливі порушення на ринку електроенергії, вчинені компанією з 11 лютого по 30 червня 2022 року, тобто під час масштабного воєнного вторгнення Росії.

Підставою для проведення розслідування вказано моніторинг поведінки учасників ринку та повідомлення НЕК "Укренерго" щодо виникнення значних обсягів негативних небалансів.

ТОВ "Юнайтед Енерджі" пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомлялося, наприкінці травня НКРЕКП повторно ухвалила рішення про проведення розслідування дій учасників ринку електроенергії з 1 січня 2021 року по 10 лютого 2022 року, що спричинило суттєве зниження цін на електроенергію.

Рішення стосується НАЕК "Енергоатом", трьох генеруючих компаній холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова ("Дніпро-", "Захід-" та "Східенерго"), а також трьох трейдерів – "Д.Трейдінг", "Юнайтед Енерджі" (з орбіти Ігоря Коломойського) та "Південь Енерго Збут".

Нацкомісія вказувала, що їхні дії призвели до зниження ціни на ринку "на добу вперед" (РДН), перетікання обсягів з РДН на внутрішньодобовий ринок (ВДР), зменшення ціни заявок продажу іншими учасниками ринку електроенергії, витіснення виробників та ДП "Гарантований покупець" з РДН.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+15
"Нацкомісія почала ще одне розслідування..."

Джерело: https://biz.censor.net/n3353489

Чим закінчилось попереднє розслідування?
Пшиком.
Імітація бурхливої діяльності.
Бєня як грабував країну, так і грабує.
показати весь коментар
11.07.2022 19:45
+9
НЕ ВІРЮ. Нацкомісія завжди працювала в інтересах монополістів на ринку електроенергії, нафти та газу, пального. Нацкомісія 100% своя ручна.
показати весь коментар
11.07.2022 19:56
+7
І бойові дії йому не перешкода.
показати весь коментар
11.07.2022 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нацкомісія почала ще одне розслідування..."

Джерело: https://biz.censor.net/n3353489

Чим закінчилось попереднє розслідування?
Пшиком.
Імітація бурхливої діяльності.
Бєня як грабував країну, так і грабує.
показати весь коментар
11.07.2022 19:45 Відповісти
І бойові дії йому не перешкода.
показати весь коментар
11.07.2022 19:53 Відповісти
яка може бути перешкода, якщо в нього надійний щит - сам зе?...
показати весь коментар
11.07.2022 21:40 Відповісти
НЕ ВІРЮ. Нацкомісія завжди працювала в інтересах монополістів на ринку електроенергії, нафти та газу, пального. Нацкомісія 100% своя ручна.
показати весь коментар
11.07.2022 19:56 Відповісти
Як відкрили, так і закриють. Їм не звикати.
показати весь коментар
11.07.2022 20:02 Відповісти
Буба Бене глаз не выклюет! (Еврейская на родная мудрость)
показати весь коментар
11.07.2022 20:54 Відповісти
Он не Бэня, он Игорь т.е. Изя. Просим не путать.
показати весь коментар
12.07.2022 00:40 Відповісти
о, бєня виплив!... і під землею дістали нарешті? чи це просто легкий натяк?
показати весь коментар
11.07.2022 21:37 Відповісти
Видати Коломойшу США, за це можуть надати ракети середньої дальності,
це вистачить щоб достати і бомбити кремль і червону площу
показати весь коментар
11.07.2022 21:47 Відповісти
Вообще то нацкомиссия должна не начитать очередное расследование через действия компаний Коломойского,а уже закончить все расследования и передать итоги этого расследования в прокуратуру и далее в суд,но это мало вероятно,"слуги Коломойского" будут оберегать своего "кормильца" как раньше,так и сейчас. А "кормилец"как грабил страну,так и будет грабить.Пока во власти находятся лживые,жадные,подлые,хамовитые существа без совести и чести,такие,как Коломойский и ему подобные будут продолжать грабить и так уже ограбленную страну!
показати весь коментар
11.07.2022 21:56 Відповісти
ну коли вже пдораса каломойшу посадять?
показати весь коментар
11.07.2022 23:13 Відповісти
як сженуть з трона його холуя
показати весь коментар
12.07.2022 07:33 Відповісти
Перевертень каламой глумиться з України і українців : виграв у Країни "УКРАЇНА" по судам мільярди і чекає на грошики Заходу США а попутно здає Україну кремлівській мафії
показати весь коментар
12.07.2022 09:49 Відповісти
Факти є?
показати весь коментар
12.07.2022 10:46 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2022 10:45 Відповісти
Реально Коломойського зупинить (і посадить) тільки прокуратура США! Всі місцеві, включаючи президента Зеленського, або куплені, або на компроматі...
показати весь коментар
12.07.2022 11:18 Відповісти
Есть такая народная примета - если НКРЕКП начала расследование,значит вскоре жди награждения орденом и путевкой в санаторий.
показати весь коментар
12.07.2022 13:23 Відповісти
Не переживайте ! В америці є правило, сдавай шефа і тобі нічого не буде. Бенджаміна, так говорять він записаний в третьому паспорті, здали всі "дєлові". З доказовою базою проблем немає. Так було з Лазаренком, Фірташем. Там немає заочного засудження і строку давності. Відомий кінщик педофіл з 1969 року хавається, тепер в Польщі. Чого Ромчик здриснув з Ізраїля, хотів купити португальский паспорт, а тепер український хоче, Бо посадять, а чого Беня виїхав з Ізраїлю, бо посадять за інші справи. А із світлом, там немає нічого особистого, купив подешевше,продав по дорожче. вОНИ ЗА 100 % ПРИБТКУ ПРОДАДУТЬ УКРАЇНУ ЛЮБОМУ.
показати весь коментар
12.07.2022 13:39 Відповісти
 
 