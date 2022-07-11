Дохід "Укрспецекспорту" від продажу озброєнь впав у першому кварталі в 4 рази

Державна компанія з імпорту та експорту послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" у січні-березні 2022 року отримала чистий дохід у розмірі 124,66 млн грн, що в 3,7 рази менше, ніж у першому кварталі 2021 року.

Згідно з проміжним фінансовим звітом компанії в системі НКЦБФР, водночас її чистий прибуток зріс у 2,4 рази – до 41,24 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Валовий прибуток компанії скоротився у звітному періоді на 36,7% – до 105,78 млн грн, від операційної діяльності отримано 52,1 млн грн прибутку порівняно з 59,3 млн грн у першому кварталі минулого року.

Станом на 31 березня 2022 року сума зобов'язань і забезпечення "Укрспецекспорту" склала 12 млрд грн, у тому числі непогашені кредити банків – 1,43 млрд грн (з них за кредитом у євро – 322,8 млн грн та кредитом у доларах - 1 ,1 млрд грн, обидва – зі строком погашення 2 березня 2023 року).

У березні "Укрспецекспорт" та дві його дочірніх компанії (Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" та зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт") Кабмін передав від держконцерну "Укроборонпром" до сфери управління Міноборони.

Згідно з оприлюдненим у НКЦПФР річним фінзвітом держкомпанії, у 2021 році вона скоротила чистий прибуток у 2,2 рази до 2020 року – до 122,28 млн грн, її чистий дохід зріс на 2% - до 2,02 млрд грн.

Станом на початок поточного року в компанії працювало 427 осіб.