Швейцарія заморозила російські активи вартістю $6,8 мільярда

Загальна сума заморожених російських активів у Швейцарії станом на 7 липня становить 6,7 млрд швейцарських франків ($6,84 млрд).

Про це йдеться в даних Державного секретаріату економічних питань Швейцарії (SECO), передає Європейська правда.

Повідомляється, що за останні тижні у країні заморозили 15 об’єктів нерухомості. Нерухомість заморожується відповідно до розпорядження федерального уряду Швейцарії, яке імплементує санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Сума заморожених активів не дає можливості оцінити ефективність санкцій. Вона надає лише миттєвий огляд і може змінюватися в той чи інший бік: з одного боку, SECO постійно отримує нові дані, а з іншого боку, трапляється, що фінансові активи, заморожені як превентивний захід, розморожуються після отримання необхідних роз’яснень", – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.

До того голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

Раніше віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.