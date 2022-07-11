Нацбанк випустив перші пам’ятні монети з початку повномасштабної війни. ФОТО

Національний банк України (НБУ) 11 липня ввів у обіг пам’ятні монети "В єдності – сила", присвячені єднанню українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, це перші пам’ятні монети НБУ, введені у обіг у під час повномасштабної війни війни.

Пам’ятні монети "В єдності – сила" започатковують нову серію "Безсмертна моя Україно".

На реверсі монети зображені прапори 15 країн, які всебічно допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

На аверсі монет у центрі розміщений Тризуб – малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі.

Монету "В єдності – сила" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук.

Монету "В єдності – сила" номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (зокрема до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).