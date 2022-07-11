Термін дії ліній закордонного плавання для українських моряків продовжено до кінця воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією Росії термін дії ліній закордонного плавання не припиняється до кінця воєнного стану на території України.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації судноплавства.

Відповідно до ст. 14‘1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", форс-мажорними обставинами є загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включно з, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальною військовою мобілізацією, воєнними діями тощо.

Отже, термін дії ліній закордонного плавання, який закінчився протягом воєнного стану в Україні, не підлягає достроковому припиненню та діє до його закінчення.

У разі наміру продовжити дію підтвердження про реєстрацію оператор лінійних перевезень може подати заяву про видачу підтвердження на новий строк, що стане можливим після закінчення воєнного стану.