Ахметов закриває свої телеканали через закон про олігархів (оновлено)
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Мільярдер Рінат Ахметова прийняв рішення відмовитись від свого медіабізнесу через набрання чинності так званого "закону про олігархів".
Про це йдеться у заяві Ахметова, оприлюдненій на сайті його головної компанії SCM.
"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", – йдеться у заяві Ахметова.
Він пояснив, що таке рішення пов’язане із набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", – зазначив мільярдер.
Медіахолдинг "Медіа Група Україна" складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. В ньому працює близько 4000 співробітників.
Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємеченко в Facebook уточнила, що рішення торкнеться всіх медіаактивів Ахметова, включно з групою спортивних каналів "Футбол". Вона тако зазначила, що не йдеться про передачу медіабізнесу державі, а лише про здачу ліцензій.
"Ми повертаємо лише ліцензії. Ми не передаємо активи", – уточнила Ємченко.
У контексті майбутнього співробітників "Медіа Групи України" вона зазначила, що "це вже інша історія, яка не буде стосуватися роботи МГУ як медіа".
Відповідаючи на запитання про майбутнє телеканалів групи Ємченко додала, що "не бачить" варіантів їх подальшої роботи.
"Медіа Група Україна" поєднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індіго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сігма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; новинну групу "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сегодня" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проект Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.
Як повідомлялося, раніше металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського оголосила про зупинку трьох своїх гірничо-збагачувальних комбінатів та скорочення роботми метзаводу "Каметсталь".
Нагадаємо, минулого листопада президент Володимир Зеленський звинуватив медіахолдинг Ріната Ахметова у спробі дестабілізації ситуації у державі через критику чинної влади та заявив, що власник ЗМІ має нести відповідальність за це.
Зеленський також заявив про наявність у нього інформації, що з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБНІ ОЛІГАРХИ - ЗДОХНІТЬ РАЗОМ З КАЦАПАМИ,
бо грабували Україну всі ці 30 років і фінангсували сепаратизм в Україні
А бабломойський- мертвечук, який контролює Зеленського та марафон?
А фірташ, якому списують борги, за рахунок радісних зЕбілів і журнашлюхи якого серуть в їх бошки на єдиному марафоні?
То як?
"УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБНІ ОЛІГАРХИ - ЗДОХНІТЬ РАЗОМ З КАЦАПАМИ,"
1.Міністерства культури та інформаційної політики,
2.Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
3.канал «Рада»
ДЕРЖАВНА «Мультимедійна платформа іномовлення України Медіагрупи «Медіа Група Україна» (АХМЕТОВ)
6.«StarLightMedia», «1+1 media» (КОЛОМОЙСКИЙ+МЕДВЕДЧУК)
«InterMediaGroup» (ЛЬОВОЧКІНИ)
запустили СПІЛЬНИЙ (З ОЛІГАРХАМИ) ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОЄКТ «FREEДОМ».
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3426877-ukraina-zapustila-telekanal-freedom-akij-movitime-rosijskou.html
Зеленим ЄС точно не потрібно, тобто ідеально, коли як зараз чоловіки сидять в Україні безвилазно, а "обрані" їздять куди і коли заманеться поки влада будує у нас аналог рашки.
Новый разбойник ограбил старых, чтоб быть главным и единственным разбойником ...
Почему зеля разбойник... Потому что , когда петя вывел свиои медиа из-под закона об олигархах зеля хлопнул их просто так - незаконно...
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Он всё время дрочит нервы Западу, совершая антидемократические демарши. Ему только и надо - спровоцировать Запад послать УКраину подальше (то есть в обхятия к х**лу)
Потому что не понимает для чегоЗапад помогает УКраине или нагло думая, что он всех обдурит.
это не только смешно и жалко... но аморально и мерзко
Чи цьому ляльководу все дозволено бо його палець не вилазить з дупи бонетвика?
Ну що? "Деолігархізація" в стилі а-ля путін стає реальністю в Україні. Просто в путіна був Гусінський, а в Зеленського - Ахметов.
Відразу скажу: система олігархічних ЗМІ - далека від відповідальної свободи слова, але вона передбачає плюралізм, а це означає присутність в ефірі різних точок зору, позицій і дискусій. І це завжди рухає політичну конкуренцію, розвиток і демократію.
І це ніколи не подобалося владі. Жодній. Їй подобається Марафон - коли в ефірі тільки влада, і більше нікого, коли повне табу на критику і повна регульованість тем і гостей. І це гарантія високих рейтингів. Завжди. Як і в путіна.
Оцініть сьогоднішню медіа ситуацію в Україні:
1. Марафон - повністю цензурований владою, і оплачується з держбюджету;
2. Державний канал Рада забув що це парламентський канал і про парламент майде не говорить, як і про парламентарів; державний канал FreeDom зупиняє в ефірі гостей з українською мовою;
3. 1+1 Коломойського - суто технологічний інструмент для всіх хотєлок влади;
4. Інтер Фірташа і Льовочкіна може бути легко експропрійований у власників за їх проросійський бекграунд і тому ісполняє "любе".
5. 5 канал, Еспресо і Прямий невідомо ким і невідомо на якій підставі відключений від цифрового мовлення.
6. Є ще Суспільне. Яке завжди, за будь-яких обставин мало б забезпечувати дотримання стандартів. Але Суспільне в Марафоні грає за тим ж цензурними правилами. Я би просила Наглядову раду (Svitlana Ostapa) звернути на це увагу - бодай політичні сили в ефірі мали б бути присутні пропорційно. І це не про патріотичну позицію. Бо патріотизм - це не завжди демонстрація в ефірі суто представників влади.
І знаєте, я не думаю, що ситуація після війни якось кардинально зміниться. Роль плюсів і Інтера зрозуміла. Роль державних каналів також.
Опозиційні канали ніхто включати не збирається. А Суспільний мовник мав би визначитися вже: чи він перетворюється на державного монстра, чи все таки наша така вистраждана реформа дасть ЄДИНУ плюралістичну платформу в країні.
Бо дуже дивно так сильно протистояти росії, і одночасно творити цю росію в найгірших її проявах - монополії на інформації та диктатури в себе вдома.
Джерело: https://censor.net/ua/b3353499
Медіагрупа Україна, яка належить Рінату Ахмєтову сьогодні, 11.07.2022, повідомила про запуск пакету Українських телеканалів у Польщі.
В Україні з медіабізнесу вийшов - у Польщі зайшов.
=== Мастер-класс от рината, как поиметь зеленое лошье
Просто тепер ми не зможемо сказати хто власник тих чи інших медіа.
Все роблять через одне місце.
Ні щоб зобов`язати точно показувати кому належить медіа та вчити людей що медіа говорить виключно в інтересах власника, а вони будуть імітувати що медіа не їх та належать якимось там бомжам та поварам. Повна аналогія із поварем путіна.
Но у нас каналы для собственников не доходны и представляют интерес только тогда, когда на них может раскручивать своих политиков и по своему зомбирует зрителей. Теперь каналы Ахметова так не работают (так сложилось, что у него сейчас нет своих политико). Поэтому никаких ему интересов каналы не представляют, только несут расходы. Поэтому он решил от них избавиться. Как то так.