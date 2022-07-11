Кабмін оприлюднив постанову про спеціальні обов’язки для експортерів електроенергії

Спеціальні зобов'язання з відрахуванням 80% прибутку від операцій з експорту української електроенергії до країн-членів Європейського Союзу діятиме до закінчення воєнного стану.

Відповідне рішення закріплено постановою Кабінету міністрів України №775 від 7 липня 2022 року.

Відповідно до положення, експортери повинні укласти з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") договір "забезпечення безпеки постачання е/е", щодня надавати йому необхідну для розрахунку фактичної вартості послуги інформацію, своєчасно та в повному обсязі оплачувати її вартість.

Наявність договору є обов'язковою умовою участі в аукціонах щодо доступу до міждержавного перетину для експорту електроенергії.

Вартість послуги складає 80% від отриманого експортером прибутку (умовний дохід – мінус витрати експортера). Умовний дохід від експорту розраховується як різниця між погодинними середньозваженими цінами на ринку на добу наперед (РДН) країни, куди здійснюється експорт, та РДН України.

Витрати включають тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління, витрати на доступ до перетину з обох сторін кордону, а також плату за користування системою передачі для експорту-імпорту з третіх країн, що розраховується ENTSO-E.

У свою чергу "ГарПок" перераховуватиме отримані 80% прибутку експортерів постачальникам універсальних послуг (ПУП), які покривають різницю між ринковою ціною електроенергії та адміністративно встановленою для побутових споживачів (населення).