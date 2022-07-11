Ердоган – Путіну: "Настав час розблокувати українські порти для експорту зерна"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.

Про це повідомляє Адміністрація президента Туреччини за підсумками телефонної розмови Ердогана з Путіним, інформує турецьке агентство Anadolu.

Згідно з повідомленням, лідери двох країн обговорили ситуацію у Сирії, війну між Росією та Україною, а також питання, пов'язані із створенням безпечних коридорів для експорту зерна у Чорному морі.

Зокрема, Ердоган у ході телефонної розмови з Путіним заявив, що настав час зробити кроки щодо плану ООН з безпечного коридору для експорту зерна до Чорного моря.

Президент Туреччини також наголосив, що війна між Україною та Росією має завершитися міцним та справедливим миром, і досягти цього необхідно шляхом переговорів.

За словами Ердогана, Туреччина, як і раніше, готова всіляко сприяти активізації переговорного процесу.

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Як повідомлялося, минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.

Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.