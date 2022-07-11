Ердоган – Путіну: "Настав час розблокувати українські порти для експорту зерна"
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав російського президента Владіміра Путіна зробити кроки, необхідні для реалізації плану ООН щодо створення безпечного коридору для експорту зерна у Чорному морі.
Про це повідомляє Адміністрація президента Туреччини за підсумками телефонної розмови Ердогана з Путіним, інформує турецьке агентство Anadolu.
Згідно з повідомленням, лідери двох країн обговорили ситуацію у Сирії, війну між Росією та Україною, а також питання, пов'язані із створенням безпечних коридорів для експорту зерна у Чорному морі.
Зокрема, Ердоган у ході телефонної розмови з Путіним заявив, що настав час зробити кроки щодо плану ООН з безпечного коридору для експорту зерна до Чорного моря.
Президент Туреччини також наголосив, що війна між Україною та Росією має завершитися міцним та справедливим миром, і досягти цього необхідно шляхом переговорів.
За словами Ердогана, Туреччина, як і раніше, готова всіляко сприяти активізації переговорного процесу.
Як повідомлялося, минулого вівторка президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовленість про розблокування українських портів для експорту зерна може бути досягнута у термін від тижня до 10 днів.
Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумнів у тому, що прориву у переговорах про розблокування експорту зернових з українських чорноморських портів вдастся досягти найближчим часом через позицію Росії.
Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.
Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перед цим заявив, що реалізація запропонованого ООН плану для відновлення експорту зерна з українських портів, передусім, залежить від позиції Росії.
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