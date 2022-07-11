Росія скоротила постачання газу до Австрії на 70%

Російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.

Про це повідомив речник OMV Андреас Рінофнер у коментарі агентству АРА, передає Укрінформ.

"Російська державна компанія "Газпром" ще більше скоротила обсяги поставок для OMV після початку ремонту "Північного потоку-1". OMV отримує сьогодні, у понеділок (11 липня, – ред.), приблизно на 70% менше, ніж було заявлено", – сказав Рінофнер.

Зазначається, що з середини червня "Газпром" уже постачав близько половини замовлених обсягів газу.

За словами речника OMV, можливість продовження заповнення газосховищ в Австрії, незважаючи на скорочення поставок, також залежить від щоденного споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку.

Читайте також: Австрія почала процес виведення "Газпрому" з найбільшого газосховища країни

Напередодні в австрійському міністерстві енергетики заявили, що очікують менше надходження газу до Австрії у зв’язку з початком ремонту газопроводу "Північний потік-1". Водночас, було висловлено сподівання, що поставки будуть повністю відновлені після перезапуску газопроводу 21 липня.

При цьому, заявляють у міністерстві, "Північний потік-1" відіграє незначну роль у прямих поставках газу до Австрії, яка головним чином отримує природний газ з допомогою системи трубопроводів через Україну.

Раніше повідомлялося, що Росія зупинила "Північний потік".

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.