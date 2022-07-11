США підтримали рішення Канади повернути турбіну для російського "Північного потоку"

США підтримують рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1".

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Reuters.

За його словами, рішення повернути турбіну спрямоване на забезпечення безперервності постачання газу до Європи на тлі дефіциту, який виник після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої газові запаси, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям Росії, яка намагається використовувати енергетику як зброю", – заявив представник Держдепу.

Як повідомлялося, раніше речник Єврокомісії заявив, що ЄС не бачить порушення санкцій у рішення Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік".

Водночас Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України розкритикували це рішення, назвавши його прецедентом часткового скасування накладених на РФ санкцій внаслідок російського шантажу.

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Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.