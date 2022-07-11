Кабмін перерозподілив гарантії за кредитами для бізнесу на 1,4 мільярда

Кабінет міністрів України перерозподілив надання державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва, скоротивши надання гарантій 8 приватним банкам та збільшивши на 1,42 млрд грн суму гарантій для держбанків.

Відповідна постанова уряду №763 від 7 липня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, "Ощадбанку" надано додатково 565 млн грн портфельних держгарантій, "Укргазбанку" – 214 млн грн, "Приватбанку" – 424 млн грн, "Укрексімбанку" – 213 млн грн.

Водночас зменшено обсяг гарантій, наданих приватним банкам. Зокрема, "Кредитвестбанку" тепер надано 65 тис. грн держгарантій замість 95 тис. грн наданих раніше, "Банку Кредит Дніпро" – 325 млн грн замість 375 млн грн, "Райффайзен Банку" – 1,5 млрд грн замість 2 млрд грн, "Кредобанку" – 400 млн грн замість 1 млрд грн, "МІБу" – 99,26 млн грн замість 100 млн грн, "МТБ Банку" – 114,725 млн грн замість 300 млн грн, "Агропросперіс Банку" – 50 млн грн замість 100 млн грн, а "Полтава-Банку" – 50 млн грн замість 110 млн грн .

Як повідомлялося, в кінці червня в рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 12 729 кредитів на суму майже 39,8 млрд грн.