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Fitch знизив кредитний рейтинг Туреччини через рекордне зростання цін

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туреччина

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Туреччини за зобов'язаннями в іноземній валюті до "B" з "B+" з "негативним" прогнозом.

Як зазначається у пресрелізі агентства, зниження рейтингу зумовлене прискоренням інфляції в Туреччині, а також політикою влади, яка не сприяє її уповільненню, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що середня інфляція в Туреччині в 2022 році складе 71,4% – це буде максимум серед країн, що рейтингуються Fitch, і її подальша траєкторія є невизначеною", – зауважують аналітики агентства.

У 2023 році, згідно з прогнозом агентства, інфляція в Туреччині становитиме в середньому 57%.

Аналітики Fitch вважають, що загальна політика влади країни залишиться стимулюючою принаймні до президентських виборів 2023 року.

"Керуючись політичними міркуваннями, турецький Центробанк зберігає ключову процентну ставку на рівні 14% з грудня 2021 року, незважаючи на інфляцію, що швидко посилюється, наслідки (розв'язаної РФ повномасштабної, – ред.) війни в Україні для сировинних ринків і посилення грошово-кредитної політики", – констатує Fitch.

Агентство вказує, що сфокусованість уряду Туреччини на підтримці високих темпів економічного зростання сприяє підвищенню попиту на іноземну валюту, послабленню ліри, зниженню міжнародних резервів та прискоренню інфляції в країні.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося у червні до 78,6% у річному вираженні, оновивши максимум із вересня 1998 року. Зокрема, ціни на енергоносії за рік підскочили у 2,5 раза, на харчі та напої – на 93,9%.

Автор: Михайло Орлюк
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