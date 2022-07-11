Окупанти захопили елеватори в порту "Бердянськ" для вивезення українського зерна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі", – повідомили в ГУР.

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти "націоналізували" (захопили) припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту "Бердянськ", елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів.

"ГУК" встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000 російських рублів, пшениця продовольча – 9000 руб., ячмінь – 7000 руб. за 1 тонну. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках", – додали в ГУР.

Перше судно під завантаження має прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна Zhibek Zholy, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.