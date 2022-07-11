Путін поширив спрощену видачу російських паспортів на всіх громадян України

Президент Росії Володимир Путін вніс зміни до указу про спрощений порядок надання громадянства РФ для осіб, які постійно проживають на окупованих російськими військами територіях України.

Відповідний указ опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.

Відпочатку спрощений порядок надання громадянства РФ було запроваджено у 2019 році для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних підконтрольним РФ угрупуванням "ДНР" та "ЛНР".

Наприкінці травня Путін поширив дію цього порядку на мешканців Запорізької та Херсонської областей України, території яких частково окуповані російськими військами.

Тепер дію спрощеного порядку поширено на усіх громадян України.

Як повідомлялося, в Міністерстві закордонних справ України засудили указ Путіна, вказавши, що він "відкриває шлях до примусу мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати російське громадянство".

В МЗС наголосили, що незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", – наголосили в МЗС.

"Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле", – заявили у міністерстві.