Нацбанк остаточно виграв суд у колишнього нардепа від "Батьківщини" на 105 мільйонів

Верховний Суд залишив у силі постанову Київського апеляційного суду, якою було задоволено апеляційну скаргу Національного банку та скасовано рішення Печерського райсуду Києва про стягнення з регулятора на користь трьох акціонерів виведеного з ринку АТ "Банк Велес" 104,71 млн грн.

Відповідне рішення Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив 29 червня, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Національний банк 10 грудня 2015 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Банк Велес" за систематичні порушення та ризикову діяльність у сфері фінмоніторингу.

Зокрема, в НБУ повідомляли про схеми виведення капіталів через банк за кордон на $166 млн, а також спробу банку "Велес" на підставі фіктивних документів вивести за кордон ще близько $460 млн.

Однак найбільший акціонер банку "Велес" – колишній депутат Верховної Ради 7-го скликання від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Костянтин Бондарєв подав позов з вимогою скасувати рішення НБУ про ліквідацію банку, а також ініціював ряд інших судових справ проти НБУ.

Зокрема, у 2019 році колишні власники звернулися до Печерського районного суду міста Києва з позовом до Національного банку про стягнення майнової шкоди. Печерський районний суд міста Києва 16 квітня 2020 року вирішив позовні вимоги акціонерів банку задовольнити і стягнути з Національного банку на користь Ірини Гончарової майнову шкоду у розмірі 35,07 млн грн, на користь Костянтина Бондарєва – 34,65 млн грн на користь Олександра Кандиби – 34,99 млн грн.

Не погодившись із цим судовим рішенням, Національний банк оскаржив його у Київському апеляційному суді, який 25 листопада 2020 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку та скасував рішення Печерського районного суду міста Києва.

Тепер Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду також підтримав правову позицію Національного банку.