Російський суд скасував блокування транзиту нафти з Казахстану

Краснодарський крайовий суд у понеділок призупинив заборону перевалки нафти в "Каспійському трубопровідному консорціумі", який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану, замінивши її на штраф у розмірі 200 тис. рублів.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.



"Розглянувши матеріали, вислухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції змінив ухвалу районного суду, призначивши "КТК-Р" покарання у вигляді адміністративного штрафу у розмірі 200 тис. рублів. Постанова набрала законної сили", – йдеться в ухвалі суду.

6 липня стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.