Французькі компанії готуються перейти на альтернативні види палива через припинення постачання газу з Росії

Великі французькі компанії готують плани дій на випадок зменшення або припинення постачання російського газу, зокрема, переводять котли на мазут.

За словами голови Michelin Флорана Менего, очолювана ним компанія вже вжила таких заходів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що ми зробили, так це переобладнали наші котли, щоб вони могли працювати як на газі, так і на мазуті, і ми можемо перейти навіть на вугілля, якщо потрібно", – розповів керівник Michelin в ході конференції "Економічні зустрічі".

За його словами, хоча дефіцит газу в Європі ймовірний, нафта все одно буде доступна як альтернатива, "мета полягає в тому, щоб уникнути необхідності закривати завод у разі, якщо ми зіткнемося з дефіцитом газу".

Як повідомлялося, міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, виступаючи на цій конференції, попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.

"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", – сказав Ле Мер.

Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.

Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain.