"Укренерго" заробило 200 мільйонів від продажу прав на експорт електроенергії до Румунії та Словаччини

Надходження від продажу НЕК "Укренерго" доступної пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з моменту його відкриття 30 червня становили 200,3 млн грн.

Такі дані випливають з урахуванням результатів останніх аукціонів у румунському та словацькому напрямках, проведених 10 липня з постачанням на 12 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, ціна перетину до Словаччини принесла 10,3 млн грн, до Румунії – 10,2 млн грн.



Традиційно найактивнішими учасниками цих аукціонів є "ДТЕК Західенерго", "ЕРУ Трейдінг", "Ле Трейдінг Україна".



Також в аукціонах для експорту електроенергії до Словаччини з моменту їхнього старту 5 липня для постачання на 7 липня почала брати участь і НАЕК "Енергоатом".



Водночас "Укргідроенерго", що вперше викупив перетин до Словаччини для експорту 148 МВт-год на 9 липня, а потім – для експорту на 10 липня 110 МВт-год, останні два аукціони з постачанням на 11 та 12 липня закінчила безрезультатно.

Нагадаємо, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.