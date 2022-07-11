Литва розширила обмеження на транзит товарів до російського Калінінграда

Литва в понеділок, 11липня, розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Reuters.



Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі, повідомив речник литовської митниці.



Напередодні, 8 липня, Росія попередила Литву та ЄС, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до Калінінграда та з нього не відновиться "найближчими днями".



Торговельні обмеження були посилені, оскільки Європа стурбована тим, що Росія може вирішити продовжити зупинку "Північного потоку", який транспортує російський газ до Німеччини. Сьогодні газогін зупинився на плановий технічний ремонт на 10 днів.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.