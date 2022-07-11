Шведський виробник побутової техніки Electrolux йде з Росії

Шведська компанія Electrolux Professional, яка є одним із найбільших світових виробників побутової техніки, припинить свою діяльність на російському ринку.

Відповідну заяву компанії оприлюднили в Cision.

Зазначається, що Electrolux передасть свій бізнес у РФ місцевому керівництву. Вихід з російського ринку в компанії оцінили у 35 млн шведських крон.

"Electrolux Professional дотримується всіх санкцій та експортного контролю щодо Росії. Через триваючу війну та санкції ми передбачаємо, що не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначив президент та генеральний директор компанії Альберто Заната.



Electrolux Professional має 25 співробітників у Росії, і минулоріч продажі в країні становили близько 1% продажів групи.