Шведський виробник побутової техніки Electrolux йде з Росії
Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини
Шведська компанія Electrolux Professional, яка є одним із найбільших світових виробників побутової техніки, припинить свою діяльність на російському ринку.
Відповідну заяву компанії оприлюднили в Cision.
Зазначається, що Electrolux передасть свій бізнес у РФ місцевому керівництву. Вихід з російського ринку в компанії оцінили у 35 млн шведських крон.
"Electrolux Professional дотримується всіх санкцій та експортного контролю щодо Росії. Через триваючу війну та санкції ми передбачаємо, що не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначив президент та генеральний директор компанії Альберто Заната.
Electrolux Professional має 25 співробітників у Росії, і минулоріч продажі в країні становили близько 1% продажів групи.
Будь ласка, зачекайте...