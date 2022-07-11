Google Workspace залишиться безкоштовним для українського бізнесу до кінця війни

Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace до завершення війни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", – наголосив він.

Також глава Мінцифри нагадав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 тис. ноутбуків для шкіл та $15 млн на допомогу Україні.