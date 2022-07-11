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Google Workspace залишиться безкоштовним для українського бізнесу до кінця війни
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Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace до завершення війни.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", – наголосив він.
Також глава Мінцифри нагадав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 тис. ноутбуків для шкіл та $15 млн на допомогу Україні.
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