МЗС та Міненерго розкритикували рішення Канади повернути турбіни для "Північного потоку"

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канали видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін "Північного потоку".

Про це йдеться у спільній заяві міністерств.

Міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти росії, аби зупинити її війну проти України. Україна вдячна за ці рішучі дії.

Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви", – зазначають у заяві.

Також пояснюється, що Росія має можиливості продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії, а вимога росії щодо обов’язкового її повернення для продовження транспортування газу "є шантажем, який не має технічного обґрунтування".

У відомствах наголосили, що Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Вони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам РФ все одно було ухвалене.

"Передача турбіни "Північного потоку" дозволить РФ і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо Уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму", – підсумували с МЗС та Міненерго.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Як повідомлялося, минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.