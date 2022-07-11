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За час воєнного стану на блокпостах виявили понад 900 автівок, які були в розшуку, – МВС

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блокпост

За час дії воєнного стану в Україні співробітники поліції виявили на блокпостах 909 автівок, які перебували в розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Також оперативники перевірили та встановили 341 особу, що перебувала в розшуку. Крім того, завдяки роботі блокпостів також знайшли 41 безвісти зниклу особу.

"Було встановлено 2713 підозрілих громадян, які, ймовірно, причетні до диверсійної та колабораційної діяльності. З них співробітникам СБУ передано 1767 осіб. Крім цього, вилучено 600 одиниць вогнепальної зброї, 40 тисяч набоїв, 296 гранат, 157 одиниць холодної зброї", – додали в МВС.

Зазначається, що військовослужбовці Національної гвардії, які цілодобово чергують на 190 блокпостах, регулярно затримують диверсантів та правопорушників.

Також гвардійські підрозділи розвідки впродовж минулого тижня виявили 301 ціль противника. Серед них – ворожі пункти управління, позиції окупантів, техніка та інші засоби загарбників.

Автор: Юлiя Недашківська
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А людей у розшуку ще більше....
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23.06.2023 12:33 Відповісти
Ну це взагалі зовсім інша історія і тут наслідки можуть бути більше печальними мені дається.... Дивлячись на те, як сильно поповнюється база розшуку МВС https://scanbe.io/ висновки самі собою напрошуються. Але добре, що ці бази хоч є і все можна перевірити
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24.06.2023 11:59 Відповісти
 
 