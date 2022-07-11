Mercedes-Benz планує продати своє представництво в Росії, – ЗМІ

Німецький автовиробник Mercedes-Benz продає майно в РФ, що належить офіційному дистриб'ютору марки в країні "Мерседес-Бенц Рус", одному з дилерів.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Серед претендентів співрозмовники видання називають "Панавто", "Автодім", "Авілон" та "Мейджор".



Інше джерело відзначило, що "Мерседес-Бенц Рус" обговорює продаж дилерам свого складу автомобілів та дилерського центру через торги.



Досі компанія не розпродавала наявний склад автомобілів в РФ, побоюючись санкцій, кажуть співрозмовнки, тому може йтися про отримання одним із дилерів прав дистриб'ютора Mercedes на ринку РФ. Один із дилерів повідомив, що підписав угоду про нерозголошення.



Джерело "Комерсанта" серед дилерів зазначає, що на початку липня співробітники офісу Mercedes-Benz у РФ почали масово шукати роботу. Однак він каже, що аналогічні приклади є і з іншими марками, зокрема Volkswagen. Інший співрозмовник зазначає, що йшлося, швидше за все, про добровільне звільнення, а не скорочення.



У Mercedes-Benz журналістам сказали, що компанія розглядає різні варіанти ведення бізнесу в Росії. "Конкретних рішень наразі немає. Просимо поставитися з розумінням до того, що ми не даємо коментарів щодо планів на майбутнє та стратегічних рішень", – зазначили в пресслужбі.



Mercedes-Benz був другою за популярністю преміальною маркою в РФ після BMW. Санкції ЄС забороняють постачання в РФ преміальних автомобілів дорожче за 50 тис. євро, а зі США їх не можна поставляти зовсім, зокрема BMW X серії та Mercedes GL. Mercedes-Benz має також автозавод у підмосковному Єсипові, і ніхто з співрозмовників видання не говорить про те, що цей актив увійде в майбутню угоду.



У "Мерседес-Бенц Рус" в оренді дві будівлі – офіс, а також дилерський центр та станція СТО. Завод належить ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", де 20% у СП "Даймлер Камаз Рус", решта – у головної Mercedes-Benz AG.

Як кажуть дилери, при переході прав дистриб'ютора до дилера Mercedes-Benz формально припиняє роботу в РФ безпосередньо: "Така схема присутності практикувалася в 2000-х роках – наприклад, "Рольф" був дистриб'ютором Mitsubishi. Зараз це може бути тимчасовим рішенням для майбутнього повернення на ринок з прямою присутністю". Співрозмовник видання додає, що присутність через дилера часто практикується у світі "на невеликих і не найбільш важливих ринках для компаній".