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Росія зупинила "Північний потік"

Новини БізнесЦензор Енергетика

газпром

На російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Про це повідомляє Tagesspiegel, передає Європейська правда.

Згідно з даними на сайті оператора, з 6 години ранку газ перестав надходити. Роботи мають тривати десять днів, до 21 липня, на рівні обладнання та програмного забезпечення.

Утім, в урядових структурах Німеччини побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Як повідомлялося, минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

Водночас проти такого рішення виступав уряд України, вказуючи, що це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: Юлiя Недашківська
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"Утім, в урядових структурах Німеччини побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів" - не надо "побаиваться", все именно так и будет. о газе из россии можно забыть.

нельзя идти на сделку с шантажистом и агрессором - турбина должна остаться в канаде, товары из санкционного списка должны быть запрещены к доставке в калининград.

немцы - ищите альтернативы российскому газу.
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11.07.2022 12:07 Відповісти
Только немчики договорились о возврате турбин, а тут такая неожиданность. Потому что сразу надо было догадаться - это все повод для шантажа. Кацап больше ничего не умеет, и верить ему нельзя.
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11.07.2022 12:49 Відповісти
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашистською мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:17 Відповісти
МЕРКЕЛЬ, АГОВ! ЯК ТОБІ СПИТЬСЯ НА ПЕНСІЇ? Вбиті дітки русьньою тебе ночами не тривожать?
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11.07.2022 15:05 Відповісти
Ця німецька шльондра безсонням не страждає бо про надлишок совісті зовсім не про неї.
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11.07.2022 20:33 Відповісти
Канада попри санкції поверне 6 турбін для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.
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11.07.2022 16:11 Відповісти
Путін сам увів санкції проти лохів гамбурзьких
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11.07.2022 22:13 Відповісти
Кацапам найважливіше, - принизити Європу.
Вони все одно познущаються, - так, чи інакше.
Через своє боягузливе підлабузництво Європа лише втратить гідність, і нічого не отримає.
Кацапи зроблять по своєму, - але посміються з наївних єропейців.
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12.07.2022 01:02 Відповісти
Кацапы никогда не смогут унизить Европу! Потому, что Европа это Европа! А кацапня это, как известно , дикое, звериное , основанное на отнимание земель соседей племя! Это примерно, как бомж может унизить миллионера!
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12.07.2022 05:08 Відповісти
не ссіть, гейропейці! єврей пукін-шаломов вас в образу не дасть! війна - війною, а бізнес з продажу смердючого газу - за розкладом!
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12.07.2022 09:52 Відповісти
 
 