За час війни українці пожертвували на армію 19,6 мільярда, – "Опендатабот"

За понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 19,6 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найменше українці перевели на допомогу армії у червні – 500 млн грн. Сума пожертв знизилась утричі за місяць–та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення РФ.

Так, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 млрдгрн. Певну частку цієї суми становили "ковідні" гроші–1000 грн від держави, яку отримували громадяни, вакциновані від COVID-19.

У березні українці задонатили армії рекордну суму – 8,1 млрд грн. Відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ зменшувалась.

Водночас у липні українці перевели на рахунок Нацбанку вже 1,9 млрд грн.

Зменшення сум донатів пояснюють як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії: