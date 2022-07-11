Заборона курити електронні сигарети в публічних місцях набула чинності

Відсьогодні в Україні набули чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання у визначених законом місцях нарівні зі звичайними сигаретами, кальянами та е-сигаретами, куріння яких заборонено з 2012 року.

"Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав’яні вироби, як і звичайні цигарки, заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння. За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів – 3-15 тис. грн", – написав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Також збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 грн.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет, також запроваджує штрафи за куріння кальянів, електронних сигарет та тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) у громадських місцях та закладах громадського харчування.