Франція готується до повного відключення газу Росією
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Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер попередив про вкрай велику ймовірність того, що Москва повністю припинить постачання газу до Європи.
Про це Ле Мер заявив на економічному форумі в місті Екс-ан-Прованс, передає Європейська правда.
"Давайте готуватися до повного припинення постачання російського газу. Сьогодні це найбільш вірогідний варіант", – сказав Ле Мер.
Міністр зазначив, що французький уряд працює над визначенням компаній, які мають отримати пріоритетний захист у разі перебоїв із постачаннями газу.
Як приклад компаній, які не повинні бути позбавлені газопостачання навіть у разі надзвичайної ситуації, Ле Мер навів великого виробника будівельних матеріалів Saint-Gobain.
Французький уряд запропонував низку заходів щодо управління можливими перебоями в постачанні газу, включно з можливістю реквізувати газові електростанції в рамках ширшої законодавчої пропозиції щодо купівельної спроможності.
Законопроєкт обговорюватиметься у Національних зборах Франції наступного тижня.
Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
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