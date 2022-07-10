Німеччина блокує допомогу Україні через газ, – ЗМІ

Німеччина вже більше місяця блокує пакет надання пакету допомоги у розмірі 9 млрд євро, який має бути основною формою підтримки ЄС для України.

Про це пише італійське видання Соrriere Della Sera, передає Інтерфакс-Україна.

"Тупикова ситуація, підтверджена різними протагоністами як у Києві, так і в Брюсселі, могла стати однією з причин, що спонукали вчора Володимира Зеленського раптово і досить жорстко усунути посла України в Берліні Андрія Мельника. Однак є й інша причина нервозності українського президента в цей час: підозра, що берлінський уряд готується порушити якісь санкції проти Москви, щоб відновити постачання російського газу газопроводами "Північний потік", – сказано в статті.

При цьому у виданні зазначають, що незгода Німеччини з пакетом допомоги може бути не пов'язана з газовою кризою, але перешкоди Берліна залишаються величезними і "рішення поки не видно".

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"Ідею 9-мільярдної допомоги, народжену навесні Комісією, наприкінці травня підтвердили всі лідери Євросоюзу. Але Німеччина, найбільший із гарантів цієї форми єврооблігацій, проти: давши згоду верхівці лідерів, тепер її немає. Міністру фінансів Берліна, лібералу Крістіану Лінднеру, не подобається той факт, що Брюссель звертається до загальноєвропейського боргу в українській кризі після того, як зробив це під час пандемії. Поки німецький керуючий лише схвалив перший транш в 1 млрд євро, кошти від якого мають бути виплачені Києву до липня", – пише Соrriere Della Sera.

Щодо газового питання, то, як зазначає видання, російський "Газпром" оголосив про скорочення поставок "Північним потоком", обґрунтувавши це відсутністю турбіни Siemens, відправленої на ремонт до Німеччини, а потім до Канади і не поверненої через санкції.

Проте два дні тому лідер "зелених" та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек домігся повернення турбіни до Німеччини, подавши явні ознаки бажання відправити її назад до РФ.

"Якщо виникнуть юридичні проблеми для Канади, я прошу, щоб турбіну відправляли не до Росії, а нам. Ми змушені просити з важким серцем. Нам потрібні можливості Nord Stream для заповнення газосховищ", – сказав він.

У виданні назвали цей хід "підготовкою ґрунту для порушення санкцій, коли Берлін намагається піддатися енергетичному шантажу Москви".

Згодом стало відомо, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1" на прохання Німеччини.

Для повернення турбін уряд Канади зробить виняток із запроваджених проти Росії санкцій, оскільки цей крок підтримає "здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, поки вони продовжують відмовлятися від російської нафти та газу".

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, що якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.