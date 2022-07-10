Рада ухвалила закон про відновлення та розвиток регіонів і громад

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій" (№5323). Він передбачає комплексне удосконалення державної регіональної політики.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Законопроєкт передбачає зміни у ключових аспектах державної регіональної політики – стратегічному плануванні, фінансуванні, інституційній підтримці та моніторингу регіонального розвитку. Мінрегіон спільно з профільним комітетом Верховної Ради суттєво доопрацювали документ, який тепер містить положення про відновлення територій, які постраждали від агресії, а також про забезпечення розвитку всіх регіонів та громад", – наголосив Чернишов.

За його словами, законопроєкт враховує європейський підхід, зокрема і щодо визначення функціональних типів територій при плануванні їхнього розвитку.

Значну увагу у документі приділили процесу відновлення регіонів та територій. З цією метою запроваджується План відновлення та розвитку регіонів. Його реалізація дозволить пришвидшити відновлення об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення, а також забезпечить повернення в регіон людей, які змушені були покинути свої домівки, а також створить сприятливі умови для діяльності всіх суб’єктів господарювання.

Серед ключових змін: