Рада ухвалила закон про відновлення та розвиток регіонів і громад
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Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій" (№5323). Він передбачає комплексне удосконалення державної регіональної політики.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
"Законопроєкт передбачає зміни у ключових аспектах державної регіональної політики – стратегічному плануванні, фінансуванні, інституційній підтримці та моніторингу регіонального розвитку. Мінрегіон спільно з профільним комітетом Верховної Ради суттєво доопрацювали документ, який тепер містить положення про відновлення територій, які постраждали від агресії, а також про забезпечення розвитку всіх регіонів та громад", – наголосив Чернишов.
За його словами, законопроєкт враховує європейський підхід, зокрема і щодо визначення функціональних типів територій при плануванні їхнього розвитку.
Значну увагу у документі приділили процесу відновлення регіонів та територій. З цією метою запроваджується План відновлення та розвитку регіонів. Його реалізація дозволить пришвидшити відновлення об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення, а також забезпечить повернення в регіон людей, які змушені були покинути свої домівки, а також створить сприятливі умови для діяльності всіх суб’єктів господарювання.
Серед ключових змін:
- запровадження трирівневої, ефективної та прозорої системи стратегічного планування: державна стратегія – регіональні стратегії – стратегії громад;
- визначені чотири функціональні типи територій для відновлення та стимулювання розвитку регіонів: території відновлення; полюси економічного зростання; території з особливими умовами для розвитку; території сталого розвитку;
- за агенціями регіонального розвитку закріплено статусу повноправних учасників формування та реалізації державної регіональної політики, розширений перелік їх співзасновників, а також надано право Агенціям здійснювати платні послуги;
- створення єдиної геоінформаційної системи, на основі якої в онлайн-режимі здійснюватимуть моніторинг та оцінку відновлення та розвитку кожної громади й регіону;
- державний фонд регіонального розвитку визначений основним фінансовим інструментом реалізації державної регіональної політики, а фонд відновлення та розвитку – основним джерелом відбудови України.
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