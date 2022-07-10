Канада планує запровадити нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції через невиправдане вторгнення Росії в Україну.

Про це Жолі написала в Twitter.

"Сьогодні ми оголосили, що Канада має намір запровадити нові санкції проти нафтового, газового, хімічного та промислового секторів Росії. Ми непохитні у своїй підтримці України. Ми продовжуватимемо націлюватися на російські сховища", – зазначила Жолі.

Раніше стало відомо, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1" на прохання Німеччини.

Для повернення турбін уряд Канади зробить виняток із запроваджених проти Росії санкцій, оскільки цей крок підтримає "здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, поки вони продовжують відмовлятися від російської нафти та газу".

Як повідомлялося, минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними ЗМІ, Канада поверне турбіни до Німеччини, яка передасть їх "Газпрому". Водночас проти такого рішення виступав уряд України, вказуючи, що це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, що якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну.

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.