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Новини Енергетика
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Офіційно: Канада поверне турбіни для російського "Північного потоку" на прохання Німеччини

Новини БізнесЦензор Енергетика

північний,турбіна

Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік-1" на прохання Німеччини.

Про це офіційно заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, повідомляє Reuters.

За його словами, для повернення турбін уряд Канади зробить виняток із запроваджених проти Росії санкцій, оскільки цей крок підтримає "здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, поки вони продовжують відмовлятися від російської нафти та газу".

Міністр додав, що "за відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що не зможуть опалювати свої будинки з наближенням зими".

Водночас уряд Канади оголосив про намір розширити санкції проти енергетичного сектору Росії, включаючи промислове обладнання.

Згідно з повідомленням на сайті канадського уряду, нові санкції "стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп'ютерного, електронного та електричного обладнання, а також машин".

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Як повідомлялося, минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіни для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік". За його словами, інакше це може стати підставою для президента Росії Владіміра Путіна не відновлювати постачання газу після зупинки трубопроводу на профілактику.

За даними ЗМІ, Канада поверне турбіни до Німеччини, яка передасть їх "Газпрому". Водночас проти такого рішення виступав уряд України, вказуючи, що це створить прецедент точкового зняття санкцій через шантаж Росії.

Своєю чергою Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, що якщо турбіну для "Північного потоку" повернуть попри санкції. При цьому Росія не використовує навіть вже заброньовані потужності для транспортування газу до Європи через Україну. 

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Путін тільки пргрозив і сцикливі німці і Канада всрали..ся , єто какойто Позорище
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10.07.2022 11:19
+9
Доки вони будуть "побоюваться" )(уйло буде мати їх і в хвіст і в гриву.
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10.07.2022 10:55
+3
Імпотенти гейські
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10.07.2022 12:26
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Доки вони будуть "побоюваться" )(уйло буде мати їх і в хвіст і в гриву.
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10.07.2022 10:55 Відповісти
Путін тільки пргрозив і сцикливі німці і Канада всрали..ся , єто какойто Позорище
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10.07.2022 11:19 Відповісти
Не в погрозах справа. Все простіше. Ми воюємо із германськими кланами, які захотіли багатополярний світ, відродження рейху та новий світовий порядок.

Саме тому німеччина робить все щоб втримати контроль над рф, дати рф можливість зруйнувати існуючий світовий устрій та вплив сша.

І одне що нас спасає так це те що в німеччині, австрії та інших демократія і ці германські клани не тримають там владу на всі 100%. А тому є шанс що їх вплив все ж вдасться добити.
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10.07.2022 16:47 Відповісти
Про "німецькі клани" які тримають владу в рф знають і розуміють дуже мало людей насправді. Справжне прізвище Катерини 2 - Фредеріка Августина фон Ангхальт (з роду Ангхальтів). І так, ці німецькі клани протидіють т.з. англосаксонському світу. Але нам не варто думати в стилі "во всем виноваты эти немцы, а простой мокша не причем. Мокша против войны и он братский народ для этих нелепых украинцев, это все закулиса его заставила мол на войну идти". Ні. Прусаки всього лише побачили, що мокш модна мати в хвіст і в гриву 400 років тому і мають до цих пір. Власне, німці і написали історію "Государства Российского Государства Петрова" для мокш. Вірніше вони цю історію вигадали.
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10.07.2022 23:39 Відповісти
Імпотенти гейські
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10.07.2022 12:26 Відповісти
Зараз розпочнеться "парад винятків..."
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10.07.2022 13:29 Відповісти
Ефект Єрмака...
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10.07.2022 14:43 Відповісти
Хто би сумнівався що Метрополія буде діяти в інтересах своєї ресурсної колонії.

Як видно війна йде не тільки із росією та росіянами, але і із німецькими кланами.
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10.07.2022 16:42 Відповісти
а почему канадцы и немци долждны вводить санкции а клоуны нет, например альфа -банк досих пор не национализирован, хотя в канаде и в германии все олигархи под санкциями???
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10.07.2022 22:23 Відповісти
СУКИ ПРОКЛЯТЫЕ!
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10.07.2022 22:51 Відповісти
6 турбін для російського "Північного потоку"
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11.07.2022 04:04 Відповісти
Еще недавно была "турбина"
А оказывается там полный комплект турбин
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11.07.2022 08:38 Відповісти
Обосранная германия... фашисты - рашисты... Пакт Молотова-Рибентропа в действии.
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11.07.2022 10:17 Відповісти
бесхребетные слюнявые чмошники !!!
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11.07.2022 12:03 Відповісти
Треба було лише одну повертати!
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11.07.2022 12:12 Відповісти
там де правлять Націоналісти там Плюють на руZZню та особисто на путлера

Там де ,,демократи,,---там в знак боротьби та незгоди,лише анус путлеру можуть вилизати!!
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11.07.2022 13:07 Відповісти
точно, наприклад, угорський нацiоналiст з фiдес вiтьок орбан...

або марiнка лє пен, яка ще не править, але дуже рветься...
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11.07.2022 13:28 Відповісти
Германию можно понять, без российского газа экономике капут. Или кто-то думал, что немцы сразу откажутся от всех российских энергоносителей и начнут "бомжевать"? Нет конечно, чтобы стать полностью независимыми от них требуются время и деньги, много денег...
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11.07.2022 13:49 Відповісти
Націоналізм,це Любов до Своєї Нації та Повага до Друзів,як Литва,Польща,Естонія Латвія ....а не приниження інших та вилизвання дупи путлера,як це роблять орбани та лепенші....
Усі Націоналісти -Азов, Свобода, УНСО, Фрайкор, Правий Сектор.....зараз на Фронті,чого не скажеш про всю українську ,,дерьмократію,,
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11.07.2022 13:54 Відповісти
 
 