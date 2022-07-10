Євросоюз збудує бункер для секретних переговорів за 8 мільйонів євро, – ЗМІ

Європейський Союз збудує у Брюсселі безпечний бункер вартістю 8 млн євро, щоб лідери могли обговорювати секретну інформацію і їх не підслухали російські чи інші шпигуни.

Про це пише EUobserver з посиланням на документи щодо проєкту, передає Європейська правда.

За проєктом, у бункері зможуть розміститися близько 100 осіб – до 34 керівників та 34 їх протоколістів, а також протокольний, технічний та обслуговуючий персонал.

ЄС налічує 27 членів, але в майбутньому може розширитися, а безпечна кімната також використовуватиметься для зустрічей на нижчому рівні послами та високопосадовцями ЄС.

Приміщення буде відключено від інтернету, але буде оснащено внутрішньою технологією конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до однаково безпечних кабін для 30 перекладачів.

І зал засідань, і кабіни будуть поміщені в сертифікований НАТО ізоляційний каркас, щоб "зменшити ризик експлуатації компрометуючих випромінювань" – електромагнітних та радіохвиль, що генеруються ІТ-екранами та проводами, які можна перехоплювати дистанційно.

Кожен відвідувач кімнати, навіть якщо це прибиральник, повинен мати допуск безпеки SECRET EU та причину для присутності.

SECRET EU – це другий за величиною рівень класифікації блоку. Він охоплює інформацію, яка може "серйозно нашкодити" інтересам ЄС, якщо вона стане відомою.

Лідери та співробітники ЄС повинні будуть залишити свої телефони, ноутбуки, смарт-годинники, електронні брелоки та навіть слухові апарати у звуконепроникних шафках за межами бункера.

Об'єкт має бути збудований до 2024 року в комплексі Ради ЄС у Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначене, але офіційні особи шукають щось поряд зі звичайним залом для саміту ЄС, щоб лідерам було легше пересуватися.

Таке рішення ЄС ухвалив після початку вторгнення Росії в Україну, а також на тлі планів блоку створити об'єднані збройні сили з НАТО.

Два російські шпигуни, нещодавно вислані Бельгією, були фахівцями з перехоплення електромагнітних сигналів. Однак Китай та Ізраїль також були замішані у скандалах із прослуховуванням у Брюсселі останніми роками.

Як уточнюється в меморандумі ЄС, будуть вжиті всі заходи, щоб ніхто не проносив контрабандою пристрої для підслуховування. Бункер скануватиметься "до і після засідань, щоб виявити, локалізувати і нейтралізувати пристрій, що прослуховує", йдеться в документі.