Фінська мережа ресторанів Hesburger відновлює роботу в Україні

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger відновлює роботу своїх закладів у Києві.

Про це пише Yle, передає Європейська правда.

Усі сім ресторанів Hesburger в Україні були закриті навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ.

Чотири ресторани вже почали роботу, а решта три почнуть працювати пізніше.

У Hesburger зазначають, що українці хочуть повернутися до нормального повсякденного життя, незважаючи на війну.

"Рішення відкрити наші ресторани ми прийняли на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються", – сказала генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

У ресторанах Hesburger в Україні працює близько 100 працівників.

У компанії зазначили, що не припиняли платити зарплатню працівникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани були закриті.

Як повідомлялося, в кінці березня Hesburger прийняла рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.

Hesburger – мережа ресторанів швидкого харчування, що базується в Фінляндії, місті Турку. Сьогодні це найбільша в Фінляндії мережа ресторанів, яка торгує бургерами.