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Звільнення Зміїного дозволить збільшити експорт зерна через українські порти на Дунаї

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дунай

Завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний стало можливим використання каналу гирла Бистре на річці Дунай для суден, що перевозять аграрну продукцію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна (проходить через територію Румунії – ред.), можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р. Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію", – йдеться у повідомленні.

За даними ДП "Адміністрація морських портів України", дві баржі компанії "Краншип" вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.

Звільнення Зміїного дозволить збільшити експорт зерна через українські порти на Дунаї 01

Як повідомлялося, на початку липня Збройні Сили України вибили російські окупаційні війська з острова Зміїний, після чого на ньому було встановлено український прапор.

Автор: Михайло Орлюк
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***.. Хвастуны.. Спасибо великим зеленкам за очередную наводку для врага..
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10.07.2022 14:37 Відповісти
 
 