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Новини Фінанси
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Нацбанк знову продав майже $1 мільярд за тиждень

Новини БізнесЦензор Фінанси

взятка,валюта,доллар,доллары

Обсяг продажу валюти Національним банком України за тиждень з 4 по 8 липня склав $969,8 млн, порівняно з $985,6 млн попереднього тижня та $933 млн – двома тижнями раніше.

Водночас, за даними Нацбанку, регулятор придбав минулого тижня $7,6 млн, що приблизно відповідає показникам останніх восьми тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн), зазначає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, чистий продаж валюти минулого тижня склав $962,2 млн – це четвертий за величиною обсяг тижневих інтервенцій з початку війни.

Всього з початку року по 8 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1,86 млрд та 111 млн євро, а продав $14,11 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку повномасштабної війни купівля валюти склала $1,21 млрд та 111 млн євро, а продаж – $11,34 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, чистий продаж валюти Національним банком у червні зріс до $3,95 млрд порівняно з $3,35 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,77 млрд у березні та $0,3 млрд у лютому.

Водночас міжнародні резерви України зменшившись у червні на 9% або на $2,34 млрд та станом на 1 липня становили $22,76 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Кому продав, якщо фізособам купувати валюту заборонено?
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10.07.2022 07:37 Відповісти
В любому обміннику вільно
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10.07.2022 11:02 Відповісти
В обміннику тільки те, що Микола здав, а Іван купив! До чого тут банки? Значить банки продають валюту юрособам (своїм людям).
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10.07.2022 13:05 Відповісти
Вірогідно, що кононвертація валют за кордоном, в платіжних системах здійснюється за курсом нбу.
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10.07.2022 16:12 Відповісти
Вернули все налоги на импорт, сделали дорогим и бессмысленым ввоз евроблях - а денюжка течет рекой куда? По экспорту тоже сюр, только пару предприятий ахметожеваго в мес продают на эксп 2 млн. тн руды, даже долл не хотят завести, все в офшоры??
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10.07.2022 10:34 Відповісти
Пока есть два валютных курса один межбанк по 29 а второй для всей остальной страны по 36 всегда будут лазейки для зловживання людьми приближенных к власти и банковским кругам .
Потому и такой результат золото-валютные резервы уменьшаются на глазах и чем разрыв между курсами будет больше тем быстрей резервы будут уменьшаться. Как говорится для кого война а для кого мать родна. Ни чего личного бизнес на крови.
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10.07.2022 12:50 Відповісти
Це пряма загроза національній безпеці держави. Через тимчасових корупціонерів на високих посадах Україна може втратити всі свої міжнародні валютні резерви, борги з повернення яких кредиторам повішають на шиї всіх українців на майбутні роки.
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10.07.2022 16:17 Відповісти
Скоро будет как при Януковиче, где в хранилище будут только мыши ползать.
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10.07.2022 23:44 Відповісти
 
 