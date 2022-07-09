Нацбанк знову продав майже $1 мільярд за тиждень

Обсяг продажу валюти Національним банком України за тиждень з 4 по 8 липня склав $969,8 млн, порівняно з $985,6 млн попереднього тижня та $933 млн – двома тижнями раніше.

Водночас, за даними Нацбанку, регулятор придбав минулого тижня $7,6 млн, що приблизно відповідає показникам останніх восьми тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн), зазначає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, чистий продаж валюти минулого тижня склав $962,2 млн – це четвертий за величиною обсяг тижневих інтервенцій з початку війни.

Всього з початку року по 8 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1,86 млрд та 111 млн євро, а продав $14,11 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку повномасштабної війни купівля валюти склала $1,21 млрд та 111 млн євро, а продаж – $11,34 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, чистий продаж валюти Національним банком у червні зріс до $3,95 млрд порівняно з $3,35 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,77 млрд у березні та $0,3 млрд у лютому.

Водночас міжнародні резерви України зменшившись у червні на 9% або на $2,34 млрд та станом на 1 липня становили $22,76 млрд.