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Зеленський звільнив очільника Херсонської облдержадміністрації

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указ

Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) відповідно до поданої ним заяви.

Відповідний указ №477/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.

Водночас іншим указом – 478/2022 – глава держави призначив Дмитра Бутрія тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Херсонської ОДА. Зазначимо, що він із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника глави Херсонщини.

Автор: Юлiя Недашківська
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