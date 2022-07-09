Зеленський звільнив очільника Херсонської облдержадміністрації

Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) відповідно до поданої ним заяви.

Відповідний указ №477/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.

Водночас іншим указом – 478/2022 – глава держави призначив Дмитра Бутрія тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Херсонської ОДА. Зазначимо, що він із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника глави Херсонщини.