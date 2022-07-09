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США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 мільйонів

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блинкен

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на $368 млн для підтримки людей в України та українських біженців за кордоном.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" .

"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде РФ", – написав він.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $400 млн. Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $9,2 млрд безпекової допомоги.

Автор: Юлiя Недашківська
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