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Рада підтримала закон про списання кредитів на знищене внаслідок війни майно

Новини БізнесЦензор Влада

буча

Верховна Рада ухвалила за основу закон № 7441-1 призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 283 нардепи.

Закон передбачає призупинення виплат по кредитах фізосіб-позичальників на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Так, за наявності підтверджуючих документів вони можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

"Замороження" кредиту для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Водночас на списання (прощення) кредиту мають право позичальники, у яких:

  • загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;
  • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
  • метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Термін для подачі заявок становить період дії в Україні воєнного стану плюс 3 місяці після дня його припинення.

Водночас під кожен випадок позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.

Автор: Юлiя Недашківська
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Интересно, в квартиру (дом) Ермака прилетит ракета? А то у него в Альфа-Банке подсанкционного Фридмана не закрытый кредит на покупку жилья на 49 лет , как VIP- клиенту имеется...
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10.07.2022 09:08 Відповісти
По "документах" її напевно разів зо два "розіб'є"
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10.07.2022 13:10 Відповісти
Пока война не закончится ни а каких кредитах нет и речи. Потеряли работу пенсии болт. сплю под кананады сирен не зная что будет завтра и как жить дальше ? Работа которая была сейчас под окупантом , вернутся не реально . остается дождаться когда закончится сирена и побежим платить кредит.. Не хочет ли верховная рада рассмотреть вопрос обнулении всех долгов во время войны , именно война... И не дрыснул за бугор. Я здесь , мы на своей родине . Мы не Ермаки.....
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10.07.2022 16:39 Відповісти
Всем сложно, не нужно перекладывать вину на государство. Есть террорист, он виноват, конечно кредиты заморозить следует, но списывать - абсурд.
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10.07.2022 19:32 Відповісти
 
 