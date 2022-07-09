Рада підтримала закон про списання кредитів на знищене внаслідок війни майно

Верховна Рада ухвалила за основу закон № 7441-1 призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 283 нардепи.

Закон передбачає призупинення виплат по кредитах фізосіб-позичальників на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Так, за наявності підтверджуючих документів вони можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

"Замороження" кредиту для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Водночас на списання (прощення) кредиту мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Термін для подачі заявок становить період дії в Україні воєнного стану плюс 3 місяці після дня його припинення.

Водночас під кожен випадок позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.