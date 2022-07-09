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Рада збільшила видатки держбюджету на 81 мільярд

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бюджет,госбюджет

Верховна Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн.

Про це повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

За його словами, видатки збільшуються за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79,4 млрд грн (зокрема внутрішні запозичення – на 4 млрд грн та зовнішні запозичення – на 75,4 млрд грн) та надходжень від допомоги, наданої Євросоюзом – на 1.5 млрд грн.

Як додав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 244 депутати.

Зокрема, гроші хочуть спрямувати такі напрямки як:

  • соцдопомога (+5,7 млрд грн);
  • субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн);
  • виплати ВПО (+32,3 млрд грн);
  • пенсії (+32,3 млрд грн);
  • програма підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн);
  • Фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн);
  • "Доступні кредити 5-7-9%" (+4 млрд грн);
  • субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд. грн).

Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії європейського зразка.

Автор: Юлiя Недашківська
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