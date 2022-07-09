На Кіровоградщині арештували корпоративні права підприємств, пов'язаних з РФ, майже на 6 мільярдів

На Кіровоградщині суд арештував корпоративні права підприємств, пов’язаних з РФ, на понад 5,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств на понад 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, засновниками цих підприємств та власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина РФ. Вони проводили незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що для забезпечення збереження майна слідчий суддя наклав арешт на частку росіян у статутному капіталі.

Досудове розслідування за здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.