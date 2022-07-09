Українці у червні продали валюти на $207 мільйонів більше, ніж купили

Обсяги продажу українцями валюти в червні перевищили обсяги її купівлі на $207,3 млн, що трохи нижче за травневий показник $262,2 млн і квітневий $237,8 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Так, "чистий" продаж, як і раніше, формується за рахунок безготівкової валюти в умовах введеної регулятором з початку війни практично повної заборони на її купівлю населенням: у червні обсяги продажу валюти скоротилися до $206,6 млн із $244,1 млн у травні та $252,6 млн у квітні, тоді як обсяги купівлі склали $11,9 млн порівняно з $10,2 млн та $8,6 млн у травні-квітні відповідно.

Водночас на готівковому ринку обсяги операцій у червні підскочили вчетверо завдяки зняттю Нацбанком стелі на ціну продажу валюти. Якщо у березні-квітні банки реалізували населенню відповідно $72 млн і $62,7 млн, у травні – $216,9 млн, то вже у червні – $865 млн.

Обсяги купівлі валюти у населення на офіційному ринку у червні зросли ще більше – до $852,4 млн із $188,6 млн – у травні, $68,8 млн – у квітні та $71,3 млн – у березні.

Відповідно до цих даних НБУ, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в червні вже перевищив 40% довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни після повної заборони він становив менше ніж 5%.

Обсяги продажу безготівкової валюти скоротилися порівняно з довоєнними в середньому в 2-2,5 раза, тоді як обсяги купівлі впали майже на два порядки.

Водночас загалом клієнти банків у червні стали суттєво більше купувати безготівкову валюту, ніж продавати: "чиста" купівля склала $1,68 млрд порівняно з $1,18 млрд у травні та $421,2 млн у квітні.

Загалом з початку цього року населення продало валюти на $497,7 млн більше, ніж купило, тоді як клієнти банків навпаки купили її на $5,7 млрд. більше, ніж продали.