Маск відмовився від купівлі Twitter за $44 мільярди

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter.

Про це йдеться у заяві юристів Маска, передає Reuters.

У ній стверджується, що Twitter порушив кілька положень угоди.

У заяві зазначається, що Twitter не зміг або відмовився відповідати на численні запити про надання інформації про спам-боти та підроблені облікові записи. На думку юристів Маска, такі дані мають важливе значення для ефективності бізнесу.

Як пише агентство, Маск відмовився від угоди, зокрема через те, що Twitter вирішив звільнити високопоставлених керівників і третину команди з підбору талантів, порушивши свої зобов'язання "значною мірою зберегти складові існуючої організації бізнесу".

Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор повідомив у своєму акаунті про намір подати до суду. За його словами, компанія домагатиметься від Маска купівлі соцмережі на раніше узгоджених умовах.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Зі свого боку Маск заявив, що хоче "зробити Twitter кращим, доповнивши його новими функціями, підвищити довіру соцмережі, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей".

Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter за $44 млрд. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.