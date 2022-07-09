США нададуть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги
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Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $400 млн.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
У документі зазначається, що президент США делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на $400 млн для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку".
Водночас у Міноборони США уточнили, що до складу нового пакету військової допомоги входять:
- чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і додаткові боєприпаси для них;
- три тактичні машини для відновлення обладнання;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
- підривні боєприпаси;
- контрбатарейні системи;
- запчастини та інше обладнання.
У Пентагоні нагадали, що впродовж останніх трьох тижнів США виділили $2,2 млрд на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько $8 млрд.
Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $9,2 млрд безпекової допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.