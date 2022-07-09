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США нададуть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги

Новини БізнесЦензор Фінанси

украина,сша

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У документі зазначається, що президент США делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на $400 млн для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку".

Водночас у Міноборони США уточнили, що до складу нового пакету військової допомоги входять:

  • чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і додаткові боєприпаси для них;
  • три тактичні машини для відновлення обладнання;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;
  • підривні боєприпаси;
  • контрбатарейні системи;
  • запчастини та інше обладнання.

У Пентагоні нагадали, що впродовж останніх трьох тижнів США виділили $2,2 млрд на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько $8 млрд.

Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $9,2 млрд безпекової допомоги.

Автор: Юлiя Недашківська
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Цікаво було б знати скільки вкрадуть ЗЕлебобіки!
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09.07.2022 12:10 Відповісти
ljmow 100 to4no !
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10.07.2022 11:42 Відповісти
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10.07.2022 00:36 Відповісти
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:19 Відповісти
 
 